Bijna tien uur overleg in Berlijn tussen Rusland en Oekraïne levert weinig op: “Moeilijke gesprekken”

Na bijna tien uur lang onderhandelen in Berlijn zijn Russische en Oekraïense vertegenwoordigers uit elkaar gegaan zonder echt vooruitgang geboekt te hebben. Volgens de Franse en Duitse bemiddelaars waren het “moeilijke gesprekken, waarbij de verschillende standpunten en de verschillende opties voor een oplossing duidelijk werden uitgewerkt”. Het ging om het tweede rechtstreeks overleg tussen beide partijen sinds het begin van de huidige crisis, in maart staat nieuw overleg gepland.

Na de bijeenkomst in Berlijn klonk het bij de Duitse en Franse bemiddelaars dat alle deelnemers zich zouden houden aan het vredesakkoord van Minsk voor Oost-Oekraïne, waarover pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen nog altijd strijd voeren. De Russische en Oekraïense interpretaties van dat akkoord lopen echter uiteen.

Wat Oekraïne betreft kan er geen sprake zijn van kalmte zolang de Russische troepen zich niet terugtrekken.

Onduidelijke visie

Aan Russische kant is te horen dat de visie van Oekraïne op de Donbass “onduidelijk” is. “Al acht jaar maken ze daarvan een geheim”, aldus de Kremlin-onderhandelaar. Moskou vindt ook dat Berlijn en Parijs te weinig druk uitvoeren op Kiev om de punten van het Minsk-akkoord ook uit te voeren. De uitvoering is voor Moskou een voorwaarde voor een geweldloze oplossing voor het conflict.

De eerste ontmoeting binnen het zogenaamde Normandiëformaat sinds de crisis eind vorig jaar uitbrak, vond eind januari in Parijs plaats.

De Franse president Emmanuel Macron sprak zich dinsdag nog “hoopvol” uit over het overleg. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock stelde dat deze gesprekken de enige manier zijn om tot betere verhoudingen met Rusland te komen.

Biden sluit evacuaties uit

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een interview met NBC zijn landgenoten die in Oekraïne verblijven, opgeroepen het land te verlaten. Bij een Russische inval in het land komt er geen evacuatieoperatie met Amerikaanse troepen, zoals vorige zomer in Afghanistan. “Er is geen enkel scenario waarin Amerikaanse troepen medeburgers komen redden”, zei Biden. “Als Amerikanen en Russen op elkaar beginnen te schieten, is het wereldoorlog.”

Daarom moeten Amerikanen “nu” het land verlaten. Na de machtsovername van de taliban in Afghanistan voerden de Amerikanen de leiding van een grootscheepse evacuatie-operatie, maar dat zal niet gebeuren bij een Russische inval in Oekraïne. De Amerikaanse president wijst erop dat het hier niet gaat om “een terreurorganisatie, maar een van de grootste legers ter wereld”.

Volgens Biden zal Poetin, als hij “zo dom” is zijn leger Oekraïne te laten binnenvallen, toch “slim genoeg” zijn om Amerikanen geen schade toe te brengen.

Eerder op donderdag werd het reisadvies van het Amerikaanse minsiterie van Buitenlandse Zaken aangepast. Daar is nu te lezen dat de consulaire hulpverlening in Oekraïne “zwaar getroffen” wordt als Rusland het land binnenvalt. Ook hulp bij evacuatie wordt daardoor “onmogelijk”, meldt het ministerie.