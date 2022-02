Loena Hendrickx over positieve test van Valieva”: “Héél jammer voor onze sport”

Loena Hendrickx stond vrijdagochtend zelf op de trainingsbaan toen het nieuws over de positieve dopingtest van haar Russische concurrente en topfavoriete Kamila Valieva officieel werd gemaakt. Ze wist dus nog van niets toen we haar achteraf in de mixed zone met de ontwikkelingen confronteerden, maar reageerde kalm. “Het is héél jammer dat dit in onze sport moet voorvallen, maar ik focus vooral op mezelf”, zei de 22-jarige Hendrickx.

“Wat de anderen doen is hun zaak. Ik moet gewoon op mezelf focussen, mijn prestatie gaat hierdoor niet veranderen”, probeert Hendrickx zichzelf af te schermen van alle heisa. “Ik wil voor mezelf goed schaatsen, wat met Valieva gebeurt maakt dan niet uit. Ik hoef ook niet per se snel duidelijkheid te hebben. Of ze nu meedoet of niet, daar moet ik niet mee bezig zijn. krijg veel berichtjes uit België over het nieuws, maar daar probeer ik niet op te reageren. Ik wil gewoon twee mooie küren neerzetten, dat is het belangrijkste.”

Hendrickx eindigde half januari als vierde op het EK kunstschaatsen, Valieva pakte daar het goud. Door de positieve dopingtest voor de Russin, zou de bronzen medaille nu wel eens voor onze landgenote kunnen zijn. “Dat is iets waar ik mee zal bezig zijn na de wedstrijd. Nu gaat al mijn aandacht aan wat er zal komen, dat is veel belangrijker dan wat er in het verleden gebeurd is. We zullen wel zien wat het geeft.”

De trainingen van Hendrickx verlopen goed. “Ze zijn best intensief, maar ik sta hier met een tevreden gevoel. Ik heb mijn korte kür vandaag toch foutloos afgewerkt. Ik moet dit vertrouwen meenemen naar de wedstrijd. Ik heb er ontzettend veel zin in”, besloot Hendrickx, 16e op de Spelen van 2018 in Pyeongchang en het nummer vijf van het WK 2021.

