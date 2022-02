Officieel: topkunstschaatsster Valieva testte positief maar werd niet geschorst, IOC in beroep

Kamila Valieva is de sensatie van het voorbije schaatsseizoen. Het 15-jarige wonderkind uit Kazan won elke wedstrijd waaraan ze deelnam en brak acht keer het wereldrecord. Tijdens de gemengde teamcompetitie van afgelopen week veroverde ze met Rusland olympisch goud en ze was ook de torenhoge topfavoriete om volgende week individueel goud te pakken in de competitie waar ook onze landgenote Loena Hendrickx een outsider voor de medailles is.

Nu blijkt dat Valieva op 25 december een positieve dopingtest heeft afgelegd tijdens het Russisch kampioenschap kunstschaatsen. In haar staal werd het middel trimetazidine aangetroffen, een medicijn dat gebruikt wordt voor de behandeling van angina maar op de verboden lijst staat omdat het het zuurstoftransport zou verbeteren. Het resultaat van de dopingtest werd pas op 8 februari bekend en het Russisch anti-dopingagentschap RUSADA had de voorlopige schorsing van Valieva meteen opgeheven. Daarop besliste het Internationaal Olympisch Comité om in beroep te gaan bij het internationaal sporttribunaal TAS. Dat zal nu in kort geding - voor de start van de vrouwencompetitie dinsdag - een oordeel vellen of Valieva mag deelnemen of niet. Ook het olympisch goud van Rusland in de gemengde teamcompetitie en de Europese titel van Valieva staan op het spel. De Russin werd immers half januari Europees kampioen kunstschaatsen in Tallinn. Loena Hendrickx werd toen vierde.

