Quentin Tarantino (58) wordt voor de tweede keer vader

Tarantino, de man achter Pulp fiction en Django unchained, en zijn echtgenote hebben samen al een zoon. Leo wordt later deze maand twee jaar. “We hadden bijna een andere naam gekozen, omdat mensen zouden denken dat hij naar Leonardo DiCaprio is genoemd”, grapte de regisseur vorig jaar nog. “Maar hij is genoemd naar de opa van mijn vrouw.”

Pick is van Israëlische afkomst. Het koppel leerde elkaar kennen in 2009, toen Tarantino in Israël zijn film Inglourious basterds kwam promoten. Wanneer ze hun tweede kindje precies verwachtten, is nog niet geweten.