Christian Eriksen is dankbaar dat hij opnieuw kan voetballen: “Ik kan me alles herinneren, behalve die vijf minuten”

Christian Eriksen is dolgelukkig dat hij na zijn hartstilstand van vorige zomer opnieuw kan en mag voetballen. De 29-jarige Deen is terug in Engeland en gaf bij BBC Sport zijn eerste uitgebreide interview. “Ik dacht dat het mij nooit zou overkomen”, vertelde Eriksen. Op zijn debuut bij Brentford is het wel nog even wachten.

Op het EK van 2021 kreeg Christian Eriksen een hartstilstand tijdens de wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Ploegmaat Simon Kjaer schoot onmiddellijk te hulp en ook de dokters waren er vliegensvlug bij om de Deense nummer tien te redden. Sindsdien gaat Eriksen door het leven met een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD).

De dokters gaven hem groen licht om opnieuw professioneel te sporten, maar in de Italiaanse competitie is het verboden om met een defibrillator in actie te komen. Daarom gingen Inter en Eriksen in onderling overleg uit elkaar. Tijdens de laatste week van de wintermercato bood Premier League-club Brentford een uitweg. Eriksen tekende een contract tot eind dit seizoen met optie op een bijkomend jaar.

© Pool via REUTERS

Dankbaar

“Ik wil eerst en vooral mijn dankbaarheid uiten”, zei Eriksen bij BBC Sport. “Aan de mensen rondom mij, mijn ploegmaats, de dokters die meteen op het veld waren en het medisch personeel in het ziekenhuis die er alles aan deden om mij te helpen. Ik heb heel veel geluk en dat heb ik iedereen die mij hielp ook face-to-face verteld. Ik ben heel gelukkig met wat ze allemaal voor mij deden. Zonder hen was ik hier niet meer geweest.”

“Een geluk bij een ongeluk”, noemde Eriksen het verder. “Ik wens niemand het toe en dacht altijd dat het mij nooit zou overkomen. Maar ik had heel veel geluk met de mensen rondom mij die zo rap gehandeld hebben. Ik ben echt dankbaar dat de dokters aanwezig waren.”

Vijf minuten weg

Van het incident zelf kan Eriksen zich nog veel voor de geest halen. “Ik kan mij zo goed als alles herinneren, behalve die vijf minuten. Ik weet nog van de inworp, de bal die tegen mijn knie botst … maar wat daarna gebeurde weet ik niet meer.”

© Pool via REUTERS

“Dan werd ik wakker met heel wat mensen rond mij, voelde ik druk op mijn borstkas en probeerde ik opnieuw te ademen. Ik begreep niet meteen wat er aan de hand was. ‘Is er iets gebeurd met mijn benen? Heb ik mijn rug gebroken? Kan ik mijn benen nog opheffen?’, dacht ik bij mezelf. In de ziekenwagen hoorde ik iemand vragen voor hoelang ik weg van de wereld was geweest. Dat was de eerste keer dat ik hoorde dat ik echt vijf minuten weg was.”

Veilig met defibrillator

Als Eriksen in de toekomst nog iets aan zijn hart zou krijgen, moet de defibrillator hem redden. “Dankzij mijn defibrillator ben ik veilig als er nog iets zou gebeuren. Ik ben ook niet bang voor de fysieke contacten in de Premier League. Ik voel het toestel zelf niet eens zitten. Ik weet dus dat het veilig is.”

Rest de hamvraag: wanneer kan Eriksen zijn comeback maken? De Deen traint dan wel voluit mee, maar is volgens zijn coach nog niet helemaal klaar om wedstrijden te spelen. “Ik heb de afgelopen tijd veel gelopen en veel tests gedaan. De conditie is dus goed. Maar het balgevoel is iets dat je pas terugkrijgt in de wedstrijden. Ik denk dat ik nog een paar weken zal nodig hebben. Maar het wordt heel bijzonder om na al die maanden opnieuw het veld op te kunnen lopen en een wedstrijd te spelen. Het wordt geweldig.”