Dit is wat één K3’tje doet als niemand kijkt: “Nee, dat meen je niet!”

Het was een bewogen jaar voor de zangeressen van K3. Sinds november vervoegt de Nederlandse Julia, Hanne en Marthe op het podium. Corona strooide wat roet in het eten, maar toch blijven de K3’tjes enthousiast. Ze konden zelfs wat tijd vrijmaken in hun drukke schema voor onze rubriek “... kopt binnen”, waar ze honderduit praatten over buikspieren, de manier om stoom af te laten én een wel erg bijzonder guilty pleasure.