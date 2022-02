Grote ruildeal in NBA op til: Brooklyn Nets sturen James Harden naar Philadelphia 76ers voor drie spelers, onder wie Ben Simmons

De Brooklyn Nets en Philadelphia 76ers hebben een grote ruil opgezet waarbij NBA-ster James Harden naar Philadelphia trekt en onder meer Ben Simmons de omgekeerde beweging naar Brooklyn maakt. Dat berichten ESPN en The Athletic.

De transfer houdt ook in dat twee andere spelers van de 76ers naar de Nets gaan. Het gaat dan om onder andere point guard Seth Curry en center Andre Drummond.

Ook krijgt Brooklyn twee toekomstige draftpicks, telkens in de eerste ronde, één in 2022 en één in 2027. Naast Harden zouden de 76ers naar verluidt ook Nets-speler Paul Millsap verwelkomen.