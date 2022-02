Met app 112 BE op gsm zien hulpdiensten exact waar u bent en krijgt u sneller hulp

In nood kan u sneller hulp krijgen door de app 112 BE te gebruiken. De app op uw gsm stuurt uw exacte locatie, identiteitsgegevens en aanvullende medische gegevens automatisch naar de hulpdiensten. De Limburgse hulpverleners promoten dit levensreddend communicatiemiddel op de Europese 112-dag.

Vandaag, 11 februari, is de Europese Dag van het noodnummer 112. Dit gratis telefoonnummer kan al meer dan twintig jaar in Europa worden gebeld voor dringende hulp in levensbedreigende of andere noodsituaties.

© rr

Minder bekend maar nog efficiënter is de app 112 BE. Met deze applicatie op de gsm kan in ons land eenvoudig en snel noodhulp worden opgeroepen. “We grijpen deze Europese 112-dag aan om iedereen bewust te maken van het levensbelang van die app. In de Limburgse noodcentrale 112 zitten zowel de brandweer, medische diensten als de politie in eenzelfde ruimte. Dit is uniek in Vlaanderen”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters met trots. “Andere provincies benijden ons omdat we hierdoor nog vlotter hulp kunnen bieden.” Wanneer bij een verkeersongeval bijvoorbeeld ook nog een gewonde blijkt te zijn dan zal die hulpvraag direct en rechtstreeks naar de medische diensten gaan, zonder tijdverlies.

Sneller

De meeste tijd wordt doorgaans verloren doordat oproepers niet weten waar ze zijn. “Mensen in paniek kunnen soms niet op de straatnaam komen. Of ze weten niet waar ze zich op het fietsroutenetwerk bevinden. Onze operatoren moeten dan meerdere vragen stellen om tot de juiste locatie te komen. Hierdoor gaan kostbare minuten verloren. Vandaar dat de app 112 BE zo nuttig is. Die stuurt bij een oproep ook de gps-locatie door naar de hulpdiensten”, zegt Rudi Lenskens, diensthoofd van de noodcentrale voor politiehulp.

“De app is nuttig doordat die bij een 112-oproep automatisch de gps-locatie meestuurt”, zegt Rudi Lenskens, diensthoofd van de noodcentrale voor politiehulp. — © Tom Palmaers

Medische info

In de app 112 BE klikken mensen in nood op het icoontje van brandweer, ambulance of politie, afhankelijk van de hulp die nodig is. Uw registratie in de app heeft buiten de tijdsbesparing nog meer levensreddende voordelen. “Door medische info bij de identiteitsgegevens te vermelden, zoals hartproblemen, allergieën, epilepsie, diabetes… ontvangen onze operatoren deze informatie nog voordat de persoon in nood iets gezegd heeft”, zegt diensthoofd Rachida Boukhyam van de noodcentrale 112.

Rachida Boukhyam van de noodcentrale 112 benadrukt het belang van bijkomendige medische informatie die via de app tot bij de hulpverleners komt. — © Tom Palmaers

Deze medische gegevens kunnen aan de ambulanciers en spoedartsen worden bezorgd tijdens de rit naar het slachtoffer. “Stel dat ze een gevallen mountainbiker toch niet meteen vinden in een bos dan kunnen we vanuit onze centrale een alarmsignaal laten weerklinken op de gsm van het slachtoffer. De hulpverleners gaan dan op het geluid af”, zegt 112-centralist Bart Vanbaelen.

Vanuit de 112-centrale kan een alarmsignaal naar de gsm van een slachtoffer worden gestuurd. — © Tom Palmaers

Chat

De app 112 BE bulkt van de voordelen. In bedreigende situaties - een overval, inbreker in huis, ontvoering - kan overgeschakeld worden op een chat. “Deze chat-functie is ook handig voor oproepen van anderstaligen. Een Poolse vrachtwagenbestuurder kan met ons in het Pools communiceren via de chat met vertaalfunctie. Ik krijg zijn oproep vertaald in het Nederlands en mijn reactie wordt van het Nederlands naar het Pools vertaald”, legt calltaker Stephan Aerts uit die noodoproepen beantwoordt.

Calltaker Stephan Aerts toont hoe hij met anderstaligen kan chatten via de vertaalfunctie van de app 112 BE. — © Tom Palmaers

Dankzij de app zorgen de calltakers dat de hulpdiensten meteen uitrukken met de eerste basisinformatie terwijl het gesprek met de oproeper nog gaande is. “Mensen denken onterecht dat we pas een ambulance uitsturen wanneer de hoorn wordt neergelegd. Dringende hulp vertrekt direct.”

De app 112 BE werkt enkel in ons land. Deze kan worden gedownload via de app-store of door onderstaande QR-code te scannen.

Via deze QR-codes kan de app 112 BE worden gedownload op de gsm. — © rr