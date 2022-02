Het Amerikaanse leger is momenteel bezig met zwaar materieel weg te halen uit zijn legerdepot in Zutendaal. — © Sven Dillen

ZUTENDAAL

Het Amerikaanse leger is momenteel bezig met zwaar materieel weg te halen uit zijn legerdepot in Zutendaal. Dat gebeurt ook in vier andere Amerikaanse ‘vooruitgeschoven’ legerdepots in Europa. Het materieel gaat met opleggers naar Polen, niet ver van Oekraïne. Dat wordt bevestigd door een Amerikaanse legerwoordvoerder.