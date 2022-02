KRC Genk voelt zich onheus behandeld door de scheidsrechters en ervaart in het algemeen een gebrek aan respect. — © RR

Trop is blijkbaar te veel geworden. KRC Genk voelt zich onheus behandeld door de scheidsrechters en ervaart in het algemeen een gebrek aan respect. Daarom spreekt men zondag voor-, tijdens en na de match tegen Standard niet met de media. Een emotionele reactie of een weldoordacht manoeuvre?