Een dag voor zijn 31ste verjaardag komt Bart Swings vandaag een derde keer in actie op het schaatsovaal van Peking. Op de 10 kilometer mag onze landgenoot in het laatste duel aan de bak tegen de Canadese titelverdediger Ted-Jan Bloemen. Swings zal in ieder geval beter doen dan de dertiende plaats op de 1.500 meter van dinsdag, want er zijn slechts twaalf deelnemers.