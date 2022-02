Coach Fernando Oliva stoomt Kim Meylemans vanuit België klaar voor wedstrijd

Vannacht is het D-day voor Kim Meylemans op de Olympische Winterspelen. De Alkense werkt dan haar eerste twee runs af op de skeletonbaan in Peking. Zaterdag volgen dan afdaling 3 & 4. Voor Meylemans was het Olympisch avontuur al een emotionele rollercoaster. Nadat de verplichte quarantaine na de vals positieve test erop zat, liep ze bij de laatste trainingen een scheurtje in de hamstrings op. Haar physical coach Fernando Oliva probeert zijn pupil van hier uit toch klaar te stomen voor haar Olympische wedstrijd. Al moet hij daar zijn nachtrust voor laten. "Als Kim een paar aanpassingen kan doorvoeren in haar aanloop, dan kan ze zeker starten.", zegt de Argentijnse coach vol vertrouwen.