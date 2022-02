Novak Djokovic moet ook in Monte Carlo niet op medische vrijstelling rekenen: “Toernooi is belangrijker dan één speler”

De Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic is welkom op het ATP-toernooi in Monte Carlo (9 tot 17 april), indien hij de coronaregels van de Franse overheid respecteert. Dat heeft toernooidirecteur Zeljko Franulovic laten weten. “Om Frankrijk binnen te komen, is de eerste regel dat je gevaccineerd moet zijn”, zei Franulovic, die zo duidelijk maakte dat Djokovic niet op een medische vrijstelling moet rekenen.

Djokovic zorgde begin dit jaar in Australië vlak voor de start van de Australian Open voor een hele polemiek, die draaide rond zijn vaccinatiestatus. Na een saga die tien dagen duurde, kreeg de niet-gevaccineerde Djokovic uiteindelijk nul op het rekest en moest hij het land verlaten. Daardoor kon de nummer 1 van de wereld zijn titel ‘Down Under’ niet verdedigen. De overwinning in Melbourne was voor Rafael Nadal, die zo zijn 21e grand slam won, een record en één meer dan Djokovic en Roger Federer.

© EPA-EFE

Woensdag meldde de organisatie van het prestigieuze toernooi in Indian Wells, dat in maart op de kalender staat, dat Djokovic voorlopig op de deelnemerslijst staat, maar dat alleen spelers die volledig tegen het coronavirus zijn gevaccineerd aan het toernooi mogen starten. Nu klinkt eenzelfde geluid vanuit Monte Carlo.

“Om Frankrijk binnen te komen, is de eerste regel dat je gevaccineerd moet zijn”, verklaarde Franulovic in de marge van de toernooipresentatie in een Monegaskisch hotel. “Het ATP-protocol biedt ook de mogelijkheid om een maand voor het begin van het toernooi een certificaat van een coronabesmetting af te geven. Voor zover ik weet, is Djokovic momenteel niet gevaccineerd. Zodra hij in orde is, zullen we hem met open armen ontvangen. We hopen dat Djokovic erbij is, maar een toernooi is belangrijker dan één speler.”