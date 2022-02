Hasselt

Wie één prik met het Janssen-vaccin en een booster kreeg, kan wellicht binnenkort nog vrijwillig een extra booster krijgen. In Frankrijk en Duitsland is die extra prik nodig om bijvoorbeeld op restaurant of naar een museum te gaan. “Wat ons betreft, kan die extra booster er komen”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).