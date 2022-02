Dit staat er vrijdag op het menu op de Winterspelen: nu is het oorlog op het ijs, Kim Meylemans begint eraan

LEES OOK. Kan Kim Meylemans vannacht wel voluit gaan met scheurtje in hamstrings? “Race tegen de klok”

Nou, nou, nou: de Nederlandse schaatsarmada is behoorlijk op de tenen getrapt nadat de Zweed Nils van der Poel de Nederlandse ijsmeester van corruptie beschuldigde door te lobbyen voor gunstige ijscondities voor Oranje. Patrick Roest gaf Van der Poel al lik op stuk: “What the fuck is dit nu? Dit klinkt heel heftig terwijl het niet zo bijzonder is.” Reken maar dat Oranje Van der Poel ook op het ijs van antwoord wil dienen op de 10 kilometer (vanaf 9 uur). Of dat zal lukken, is een andere vraag, want Nils van der Poel is de topfavoriet voor het goud. Oranje gooit Patrick Roest en Jorrit Bergsma in de strijd. Bart Swings schaatst vrijdag zijn 10 kilometer tegen de Canadese titelverdediger Ted-Jan Bloemen, als allerlaatste paar.

Hanne Desmet in bloedvorm

Op de meest onvoorspelbare sport van de winterspelen, het shorttrack, steekt Hanne Desmet in een bloedvorm. Vanaf 12 uur begint ze aan de eindfase op de 1.000m. Broer Stijn begint aan de kwalificaties van de 500m (vanaf 12.18 uur).

Hanne Desmet (l.) — © AFP

Kim Meylemans, eindelijk

Na alle quarantainemiserie is het zover: Kim Meylemans begint aan haar olympische rush. Komende nacht (vanaf 2.30 uur) worden de eerste twee runs van het skeleton afgewerkt, zaterdag de resterende twee runs.

De biatlete Lotte Lie wil zich op de 7,5 kilometer sprint (vanaf 10 uur) herpakken na haar teleurstellende 45ste plek op de individuele 15km.

Kim Meylemans. — © BELGA

De dubbel voor Ledecka?

En pakt Ester Ledecka net zoals vier jaar geleden de unieke dubbel snowboard-/skigoud? Het snowboardgoud heeft ze al binnen, komende nacht (vanaf 4 uur) staat de Super G geprogrammeerd.