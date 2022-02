Vincenzo Nibali start wél in Omloop, maar toch niet in Ronde van Vlaanderen en ook niet als debutant in Roubaix

Vincenzo Nibali (37) was eerst van plan de vijf Monumenten van het jaar te rijden, maar de Italiaan haalde intussen alweer zijn programma dooreen. Hij rijdt wel de Omloop Het Nieuwsblad, maar schrapt de Ronde van Vlaanderen en stelt zijn debuut in Parijs-Roubaix uit.

“Ik wou dat wel in eerste instantie doen, maar het lijkt erop dat ik zowel de Giro als de Tour zal rijden”, zegt Nibali, die opnieuw kopman is bij Astana-Qazaqstan, het team van Aleksandr Vinokourov dat nochtans niet dik zit in de renners voor de Vlaamse klassiekers. “Dan moet je wel keuzes maken. Daarom hou ik het bij Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik en eventueel op het einde Lombardije.”

Nibali wil ook niet gezegd hebben dat hij eind dit seizoen stopt. “Om competitief te zijn in de grote ronden heb ik wel een bepaalde staat van frisheid nodig om tegen zo’n Tadej Pogacar te kunnen concurreren.”

Nibali reed in 2018 al eens de Ronde van Vlaanderen en ontdekte tussen de Kruisberg en de Oude Kwaremont hoe zwaar het Vlaamse Monument is. Hij ontplofte toen hij Niki Terpstra wou volgen. Hij finishte als 24ste. Of hij ooit nog te zien is in dé Vlaamse kasseiklassieker, blijft de vraag.