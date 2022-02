Donald Trump probeerde mogelijk documenten door toiletten Witte Huis te spoelen

Tijdens het presidentschap van Donald Trump werd het personeel van het Witte Huis regelmatig geconfronteerd met toiletten die verstopt raakten door propjes beschreven papier. Ze vermoeden dat Trump probeerde om verscheurde documenten door te spoelen, zo staat in het binnenkort te verschijnen boek ‘Confidence man’ van journaliste Maggie Haberman.

Trump heeft in een reactie het nieuws al afgedaan als “een vals verhaal” dat werd “verzonnen door een reporter”, met als doel “om een boek dat hoofdzakelijk uit fictie bestaat in de aandacht te brengen”.

De kwestie werpt in elk geval weer vragen op bij de manier waarop Donald Trump als president omging met officiële documenten. Verschillende media hadden woensdag nog gemeld dat het Nationaal Archief (NARA) aan justitie heeft gevraagd om een onderzoek in te stellen naar vijftien dozen met documenten die Trump na zijn vertrek uit het Witte Huis zou hebben meegenomen naar Mar-a-Lago in Florida. De dozen zouden onder meer brieven bevatten van Trumps voorganger Barack Obama en van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Een wet uit 1978 bepaalt dat alle Amerikaanse presidenten al hun e-mails, brieven en andere werkdocumenten naar het Amerikaans Nationaal Archief moeten sturen.

Een week eerder had het Nationaal Archief ook al gemeld dat Trump sommige officiële documenten had verscheurd. Sommige van die stukken waren bij de overdacht aan het archief wel weer aan elkaar geplakt.