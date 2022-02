Ontdekker van aidsvirus Luc Montagnier overleden

De Franse viroloog Montagnier ontdekte in 1983 dat het Human Immunodeficiency Virus (hiv) de oorzaak is van aids. Kort daarna isoleerde een onderzoeksgroep onder zijn leiding het retrovirus dat de belangrijkste veroorzaker was van de aidsepidemie in West-Afrika, hiv-2. Deze ontdekking leidde rechtstreeks tot de ontwikkeling van een test voor het opsporen van de aanwezigheid van hiv in het bloed.

Tijdens de coronapandemie sprak Montagnier nog zijn bezorgdheid uit over massavaccinatie. Hij was van mening dat dit juist mutaties stimuleert en bij besmetting tot zwaardere ziekteverschijnselen zou leiden.