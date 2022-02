Politie vat drie jongeren uit Ham en Tessenderlo voor overval op Carrefour

De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo zocht vorige week samen met het Limburgs parket naar getuigen van een overval op de Carrefour in Tessenderlo die eind vorige maand plaatsvond. Twee gemaskerde en gewapende mannen drongen de winkel even voor sluitingstijd binnen. Ze vluchtten weg zonder buit. Een kassierster raakte lichtgewond. “Na huiszoekingen woensdag konden de drie verdachten worden gearresteerd. Het gaat om een 20-jarige en een 18-jarige uit Ham en een 18-jarige persoon uit Tessenderlo. Ze werden deze voormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. De twee achttienjarigen werden aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. De twintigjarige kwam vrij onder strikte voorwaarden.”

Tijdens de overval waren gewapend de daders met een mes en een hamer en eisten de inhoud van de kassa. Op dat ogenblik waren er weinig klanten in de winkel. De bewakingscamera’s filmden alles. Zo is op de beelden te zien dat de mannen een kap op hun hoofd hadden en een masker droegen. Een van de medewerkers hoorde dat ze met een mes en een hamer waren gewapend. De kassierster had de hamer van een van de overvallers willen afpakken. Daardoor raakte ze gewond aan de pols. Zij ging naar het ziekenhuis omdat haar pols blauw zag en ze namen er röntgenfoto’s van. De vrouw was in shock en erg onder de indruk.

(zb)