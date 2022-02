Limburgs onderonsje in Frankrijk: Ruben Bemelmans treft Zizou Bergs in kwartfinale Challenger Cherbourg

Bemelmans versloeg in de tweede ronde (achtste finales) het Franse zesde reekshoofd Quentin Halys (ATP 139) in drie sets: 7-6 (7/3), 5-7 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 20 minuten.

In de kwartfinales mag de 34-jarige Bemelmans zich dus opmaken voor een duel tegen de 22-jarige Bergs. Beide Limburgers keken elkaar nooit eerder in de ogen op ATP-niveau.

In het dubbeltoernooi versloegen Bemelmans en Bergs dinsdag in de openingsronde de Spanjaard Adrian Menendez-Maceiras en de Egyptenaar Mohamed Safwat. In de kwartfinales ontmoeten ze later donderdag de Fransen Sadio Doumbia en Fabien Reboul. Die waren vrij in de openingsronde en vormen het topreekshoofd.