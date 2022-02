Franse president Emmanuel Macron wil tot 14 nieuwe kerncentrales bouwen tegen 2050

Daarnaast wil Macron ook nog kleine modulaire reactoren bouwen en “innovatieve” centrales die minder kernafval zouden produceren. Het doel is om tegen 2050 25 gigawatt extra te produceren om tegemoet te komen aan de grotere vraag naar elektriciteit, aldus de Franse president.

Daarnaast wil Macron ook de levensduur van “alle kernreactoren waarvan het mogelijk is” verlengen, indien mogelijk tot meer dan vijftig jaar. Daarmee keert Macron terug op zijn doelstelling uit 2018, toen hij aankondigde een twaalftal reactoren te willen sluiten.

“Ik heb twee duidelijke beslissingen genomen”, aldus de Franse president. “De levensduur verlengen van alle kernreactoren waarvan het mogelijk is, zonder in te binden op de veiligheid. En daarnaast dat geen enkele kernreactor in productie in de toekomst gesloten zal worden, behalve omwille van veiligheidsredenen.” Macron voegde er nog aan toe aan uitbater EDF gevraagd te hebben “de voorwaarden om de levensduur tot boven de vijftig jaar te verlengen te onderzoeken.”

Daarnaast kondigde de Franse president ook aan om tegen 2050 vijftig offshore windparken te willen bouwen. Daarmee mikt hij op een productie van 40 gigawatt. Ook op het land wil hij de capaciteit van windenergie verdubbelen.

Om de productie van hernieuwbare energie tegen 2030 te verdubbelen, riep Macron voorts op om de capaciteit aan zonne-energie “bijna te vertienvoudigen” met het oog op een productie van meer dan 100 gigawatt.