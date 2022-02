Trailer ‘Jurassic world: dominion’ geeft eerste blik op terugkeer iconisch trio

Voor deze laatste film in de Jurassic world-trilogie keren Laura Dern (55), Sam Neill (74) en Jeff Goldblum (69) immers terug. Zij vertolken in de allereerste Jurassic park uit 1993 de hoofdrol van wetenschappers Ellie Sattler, Alan Grant en Ian Malcolm. Vier jaar geleden dook Goldblum al even op in Jurassic world: fallen kingdom. Nu is het voor het eerst in bijna dertig jaar dat drie weer samen te zien zijn in de dinowereld. In de trailer zitten alvast knipoogjes naar de eerste film. Zoals de beroemde quote ‘Life will find a way’ van Goldblum en de wijze waarop Dern haar bril afneemt.

De trailer toont al een shot van het iconische drietal samen in de film — © Universal Pictures

Zo zag dat drietal eruit in 1993 bij de eerste ‘Jurassic park’-film. — © Universal Pictures

Daarnaast nemen ook Bryce Dallas Howard en Chris Pratt hun hoofdrol weer op. De film verschijnt op 8 juni bij ons in de zalen.

Een flashback naar 1993, hoe een verbaasde Laura Dern op exact dezelfde wijze haar bril afneemt. — © Universal Pictures

Sam Neill zoals we hem ook voor het eerst zagen: op onderzoek. — © Universal Pictures

Een leren vestje en een zonnebril, Ian Malcolm in de vorm van Jeff Goldblum is in deze film ook weer helemaal terug. — © Universal Pictures

(eadp)