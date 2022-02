Mark Cavendish kan leven met sprintverlies tegen Gaviria in Oman: “Ik had de benen om te winnen”

Verloren van Fernando Gaviria in de openingsrit van de Ronde van Oman. Voor hetzelfde geld loop je dan tegen een bokkige Mark Cavendish aan, maar niets van dat in het Midden-Oosten. “Ik had de benen om te winnen, dat is het voornaamste wat ik van de eerste sprint van het seizoen onthoud”, liet de oude Cav ploegleider Wilfried Peeters weten.

De 36-jarige Brit had redenen om na de eerste nederlaag van het seizoen niet onmiddellijk op zijn paard te zitten. “Het probleem was dat tussen Gaviria en Mark in nog die Kaden Groves zat. Mark moest dus buitenom gaan en kwam nog op het wiel van Fernando, maar de finish was te dichtbij. Hij zei me dat zijn timing niet klopte. Sprinten is ook een kwestie van positie kiezen.”

Voor Cavendish was het na een bizarre winter pas zijn eerste koers van het seizoen. “Er was zijn val in de Zesdaagse van Gent, waarbij hij twee ribben brak en een klaplong opliep, en daarna die gewapende overval bij hem thuis. Dat was toen niet meteen de rustige periode zoals hij het zich had voorgesteld”, vertelt Peeters. “Daardoor beslisten we met de ploeg hem niet op te stellen in de Ronde van Valencia, maar nog een extra week te geven en in Oman in te zetten. Het was de bedoeling dat neoprof Ethan Vernon hier de lead-out zou zijn. Maar onze jonge Brit heeft nog te veel last van kniepijn die op stage begon en we beslisten dinsdag om hem extra rust te gunnen, waardoor Stan Van Tricht de taak van laatste man op zich nam. Hij deed dat goed, maar bon, er zat nog eentje tussen. Vergeet anderzijds niet dat Gaviria ook al de Saudi Tour in zijn benen heeft. In principe krijgen we vrijdag al een kans op revanche.”

Na de Ronde van Oman gaat Cavendish door naar de UAE Tour, waar hij de sprinter met dienst is bij Quick-Step Alpha Vinyl. “En daarna staat hij op de lijst voor Tirreno-Adriatico.”

© EPA-EFE

Cavendish gaf sportief winnaar Gaviria een vuistje. Meer zelfs, hij schiet goed op met de gebaarde Colombiaan die hij zes jaar geleden tipte aan Patrick Lefevere na twee sprintnederlagen in de Ronde van San Luis.

Gaviria dankt Richeze

Gaviria, ondertussen 27 jaar, was heel blij met de zege in Muscat want na een paar coronabesmettingen is hij al enkele jaren op zoek naar de beste vorm van zichzelf. Zijn laatste zege dateerde van een half jaar geleden in de Ronde van Polen, dat ook de enige overwinning van 2021 werd. Bij zoverre dat Molano binnen de ploeg met stip is gestegen en ook Ackermann (Bora-hansgrohe) en Hodeg (Deceuninck – Quick-Step) aan boord werden gehaald om het verlies van Kristoff te compenseren en wat vuur onder het achterwerk van Gaviria te stoken. Het was voor hem al zijn vierde sprint van het seizoen, maar in de Saudi Tour was hij geen partij voor Groenewegen of Ewan. “Het verschil is dat Max Richeze opnieuw gerodeerd is.” Dat is zijn stokoude Argentijnse lead-out die geen contractverlenging kreeg, maar uiteindelijk nog geen maand geleden hoorde dat hij toch tot het einde van de Giro bij UAE-Emirates kan blijven. De reden is de enkel- en polsblessure waarmee Alvaro Hodeg sukkelt. Gaviria met een Richeze in conditie en Cavendish zonder Mörköv: het zijn elementen die in zo’n sprint zwaar kunnen doorwegen.