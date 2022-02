Dertiger krijgt 24 maanden cel voor dealen van speed, wiet, coke en MDMA

Een 34-jarige man uit Diepenbeek is donderdag in de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 24 maanden cel en een boete van 8.000 euro voor het dealen van onder meer speed en wiet.

Begin september 2021 vond de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) een heel arsenaal aan verdovende middelen bij de man thuis. De man zit momenteel in hechtenis. De rechtbank verleende hem uitstel voor de celstraf, behalve het uitgezeten deel in hechtenis en voor de helft van de boete.

De politie onderschepte medio juli 2021 zijn wagen na uitlezing van zijn gsm. Hij was net vertrokken aan zijn werkplek. In de auto vonden de agenten een kleine hoeveelheid vloeibare xtc (GHB) en een gram coke. Er volgde een huiszoeking op heterdaad en dat leverde 240 roze xtc-pillen, 450 gram cannabis, 240 gram speed in een diepvriezer, 40 milliliter GHB, 40 gram MDMA-kristallen, 35 gram hasj en 15 gram cocaïne aan. Verder lagen er attributen om zelf vloeibare xtc te produceren.

“Eigen gebruik”

Volgens het parket verklaarde de man dat de verdovende middelen voor eigen gebruik waren, maar de uitlezing van zijn gsm maakte duidelijk dat hij dealde. Het ging om aanzienlijke hoeveelheden. Volgens de rechtbank wilde de man alleen maar extra illegale inkomsten verwerven zonder zich te bekommeren om de negatieve effecten van drugs voor anderen.

Een geldsom van 3.765 euro en de verdovende middelen zijn verbeurd verklaard. Aan het uitstel zijn probatievoorwaarden gekoppeld. De man moet wegblijven uit drugsmiddens, therapie volgen voor zijn drugsprobleem en een zinvolle dagbesteding hebben.