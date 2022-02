Recidiverende dealer veroordeeld tot 24 maanden cel en 8.000 euro boete

Een 42-jarige man uit Herk-de-Stad is donderdag veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden en een boete van 8.000 euro voor het dealen van wiet en speed. 30.000 euro is verbeurdverklaard. De echtgenote (38) van de man kreeg 16 maanden cel en een boete van 8.000 euro, met uitstel voor de celstraf en de helft van de boete.

De man (42), die momenteel in hechtenis zit, stond in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht met zijn 38-jarige echtgenote. De man kreeg uitstel voor de celstraf, behalve voor het uitgezeten deel in hechtenis en voor de helft van de boete. De vrouw kreeg uitstel voor haar volledige celstraf en voor de helft van de boete. Een derde betrokkene, een 35-jarige man uit Hasselt, kreeg een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een boete van 8.000 euro met uitstel voor de helft.

Voor de uitstellen van celstraffen en boetes moeten de drie probatievoorwaarden naleven, zoals in behandeling gaan voor hun drugsprobleem, urinetesten ondergaan, het drugsmilieu vermijden en werk zoeken of houden.

Tuinhuis

De 42-jarige man is in het verleden al veroordeeld geweest voor drugs en diefstallen. Hij is al 17 keer correctioneel veroordeeld, waarvan vijf keer voor inbreuken op de drugswet. Tot tweemaal toe waren er tussen januari 2020 en 11 oktober 2021 bij huiszoekingen bezwarende elementen ontdekt, die wezen op zijn handel in wiet en speed.

“Tijdens eerste huiszoeking is men niet in het tuinhuis gaan kijken, waar de speed lag”, zei advocaat Pieter Filipowicz. “De huiszoeking is gewoon niet goed uitgevoerd, maar dat doet geen afbreuk aan de tenlastelegging. Door zijn eigen veiligheidscamera’s is de man genekt, want zo kon men te weten komen wie allemaal aan de deur is geweest. De man kampt zelf met een speedverslaving.”

De vrouw hielp mee bij de drugshandel van haar man. Volgens de rechtbank hadden de drie een drugshandel draaiende gehouden zonder rekening te houden met de schadelijke gevolgen voor anderen.