Tijdritwonder Filippo Ganna levert demonstratie af in openingsproloog Tour de la Provence

Zijn tweede tijdrit dit jaar levert als het ware op bestelling een tweede zege op voor Filippo Ganna. In de openingsproloog van de Tour de la Provence over 7.1 kilometer was de wereldkampioen tijdrijden duidelijk sneller dan ploegmakker Ethan Hayter. De Italiaanse renner van Ineos Grenadiers wordt ook de eerste leider en mag vrijdag met een prachtige Mondriaankleurige leiderstrui aan de start verschijnen.

De etappewedstrijd opende met een proloog in Berre-l’Étang van 7.1 kilometer, met start en finish in de lokale jachthaven. Met route over voornamelijk vlakke en rechte wegen langs de oevers van het meer Étang de Berre, was Filippo Ganna zonder twijfel de topfavoriet. De Italiaanse wereldkampioen is de enige echte tijdritspecialist aan de start van deze vierdaagse rittenkoers en maakte zijn favorietenrol meteen waar. Ook sterke mannen zoals Bevin, Hayter, Van Wilder en Alaphilippe leken vooraf zeker niet kansloos voor de dagzege, maar Ganna was duidelijk de sterkste.

Ondanks de korte afstand kon deze rit tegen de klok al meteen voor wat kleine tijdsverschillen in het klassement zorgen. Zaak voor de klassementsrenners om bij de pinken te zijn.

Verrassende Zweed

Patrick Bevin (Israël Premier Tech) zette de eerste richttijd neer van 8:24. De Nieuw-Zeelander werd afgelopen seizoen tiende op het WK tijdrijden en kan dus zeker een potje tegen de klok rijden. Sep Vanmarcke was de eerste landgenoot die aan de start kwam. Hij kwam niet aan de tijd van Bevin, maar zette toch de tweede tussentijd neer op elf seconden van zijn ploeggenoot. De tijd van Bevin hield toch niet lang stand. De verrassende Italiaan Samuele Battistella (Astana Kazachtstan Team) dook vijf seconden onder zijn tijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Even later reed Tobias Ludvigsson (Groupama - FDJ) dan weer twee seconden sneller en zo mocht de Zweed plaatsnemen op de hot seat. Zijn tijd hield meer dan een uur stand. Onder andere de drie Quick-Step Alpha Vinyl-Belgen Devenyns, Serry en Vervaeke kwamen erg dichtbij, maar ze beten allemaal hun tanden stuk op de tijd van Ludvigsson. Multitalent Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) duwde de Zweed uiteindelijk van de leidersplaats met minder dan één seconde verschil.

Unieke leiderstrui

Als een van de laatste renners mocht Ganna van het startpodium rollen. Met de regenboogtrui om zijn schouders stond er geen maat op het Italiaanse tijdritwonder. Hij verpulverde de tijd van zijn ploegmakker Hayter met twaalf seconden. Een tijd waar ook Julian Alaphilippe niet meer zou aankomen. De wereldkampioen op de weg reed in de Provence zijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen voor eigen volk. De Fransman kende geen perfecte voorbereiding maar zette toch een prima tijd neer op zeventien seconden van Ganna.

De wereldkampioen tijdrijden won zo zijn tweede tijdrit van dit prille seizoen. Ploeggenoot Hayter werd tweede, de verrassende Ludvigsson derde. Devenyns was de beste Belg op de negende plek. Ganna is zo de eerste die de zwarte leiderstrui met het unieke Mondriaanpatroon mag aantrekken.

Vrijdag wacht de renners een rit die normaal zou moeten uitdraaien op een traditionele massasprint. Al zou een stevige kustwind in de Camargue daar wel eens een stokje kunnen voorsteken.

Uitslag Rit 1 – Tour de la Provence

1.Filippo Ganna (ITA) 08:04

2.Ethan Hayter (GBR) +0:12

3.Tobias Ludvigsson (SWE) +0:13

4.Samuele Battistella (ITA) +0:15

5.Pierre Latour (FRA) +0:15

6.Julian Alaphilippe (FRA) +0:17

7.Marcej Bodnar (POL) +0:17

8.Mathias Norsgaard +0:19

9.Dries Devenyns +0:19

10.Ilan Van Wilder +0:20