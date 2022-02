Prins Charles test voor de tweede keer positief op corona

De Britse prins Charles heeft positief getest op het coronavirus en gaat in zelfisolatie. Dat heeft Clarence House donderdag meegedeeld via Twitter.

Het is al de tweede keer dat het coronavirus wordt vastgesteld bij de Britse kroonprins. In maart 2020 was de prins van Wales al eens besmet geraakt.

De 73-jarige prins is “erg teleurgesteld” dat hij zijn geplande bezoek aan Winchester moet afzeggen, zo staat nog in de mededeling. Hij wil “zo snel mogelijk” een nieuwe datum voor dat bezoek vastleggen.

Woensdagavond had prins Charles nog heel wat mensen ontmoet, toen hij samen met zijn vrouw Camilla een receptie van de British Asian Trust bijwoonde in het British Museum.