Nederlandse Tweede Kamer stemt voor afschaffing bedenktijd bij abortus

De Nederlandse Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan de verplichte vijf dagen bedenktijd voor vrouwen die een abortus willen ondergaan. In totaal 101 Kamerleden stemden donderdag in met het wetsvoorstel, 38 volksvertegenwoordigers waren tegen. De Eerste Kamer moet wel nog akkoord gaan met de wetswijziging.

Het wetsvoorstel kwam er op initiatief van vier partijen: de sociaaldemocratische PvdA, GroenLinks, het links-liberale D66 en de rechts-liberale VVD. Die vier beschikken over 75 van de 150 zetels in de Tweede Kamer, maar dit onderwerp werd beschouwd als een vrije kwestie waarover alle Kamerleden hun eigen stem konden bepalen. Er werd dus niet gezamenlijk per fractie gestemd.

Volgens de tekst zullen vrouw die een abortus willen laten uitvoeren zelf over de duur van de bedenktijd kunnen beslissen, in samenspraak met de arts die de ingreep uitvoert.

Het christendemocratische CDA had nog voorgesteld om het wetsvoorstel zo aan te passen dat de bedenktermijn van vijf dagen het uitgangspunt blijft, met de mogelijkheid ervan af te wijken. Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie stelde voor vrouwen die een zwangerschap willen afbreken, te verplichten eerst een echo te bekijken. Beide voorstellen haalden het niet.

Als de Eerste Kamer ook voor dit initiatiefwetsvoorstel stemt, zal de regering het bekrachtigen. Het is nog niet duidelijk wanneer die stemming zal plaatsvinden.