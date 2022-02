Een auto belandde donderdag om 10.20 uur in de gracht na een ongeval in de Groenhoekstraat in Korspel. In de wagen zaten twee personen. Omdat een van hen niet meer zo goed ter been was kwamen de hulpdiensten ter plaatse. De brandweer haalde de vrouw uit de auto waarna de ambulanciers haar controleerden. Ziekenvervoer bleek niet nodig. ppn