Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen Frank ‘De Tank’ V. en 15 jaar tegen ‘Dikke Nordin’ in grote drugszaak

De zaak draait vooral rond een reeks uithalingen van ladingen cocaïne uit de Antwerpse haven. Er is sprake van meer dan 2,2 ton coke die op die manier via Antwerpen werd ingevoerd. Het onderzoek ging in 2016 van start, zowel om feiten uit 2015 aan het licht te brengen als nog te verwachten feiten in de loop van 2016 te verijdelen of te gebruiken om de betrokken bende(s) in kaart te brengen.

Volgens het openbaar ministerie heeft het onderzoek uitgewezen dat Frank V. als “coördinator” in opdracht van enerzijds een Marokkaanse bende onder leiding van Nordin El Hajjioui en anderzijds een Albanese bende met spilfiguur Ermir N. havenmedewerkers inhuurde om uithalingen te doen of te faciliteren. Ook een toenmalige politieagent raakte betrokken, om bijvoorbeeld opzoekwerk te doen voor de criminelen.

“Verschillende vertrouwelingen deden of faciliteerden de uithalingen met de zogenaamde switchmethode, hielden de criminele opbrengsten bij of zetten die opbrengsten om in luxegoederen”, aldus het openbaar ministerie. Onder meer telefoontaps, observaties en vervolgens een reeks huiszoekingen zouden de nodige bewijzen hebben opgeleverd over de feiten. Frank V. legde zelf ook verklaringen af, al trachtte hij die later nog aan te passen.

De meeste van de in totaal 29 beklaagden waren bij de start van het proces zelf aanwezig. De bekendste afwezige is zoals verwacht Nordin El Hajjioui, die ondanks verschillende uitleveringsverzoeken nog in Dubai zit – zelf weigert hij vrijwillig naar ons land te worden overgebracht.

Tegen Frank ‘De Tank’ V. eiste het openbaar ministerie 9 jaar cel. Nordin El Hajjioui riskeert 15 jaar cel, net als Ermir N. alias Cinco.