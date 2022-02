De olympische dag in vijf momenten: gouden Irene Schouten (bis), de gouden Raketman en de gouden zoon-die-papa-opvolgt

Irene Schouten heeft nu al twee gouden medailles in Peking, en ze is nog niet uitgeschaatst. Nathan Chen is de nieuwe koning van het kunstschaatsen. Chloé Kim volgt zichzelf op als golden girl van het snowboarden. Herbeleef deze donderdag in vijf momenten.

1. Twee in the pocket, en nóg twee gouden kansen

Als Irene Schouten aan een wedstrijd meedoet, is ze de topfavoriete. Dat was dit seizoen zo, en dat is totnogtoe ook zo op deze Olympische Spelen. In een olympisch record (6.43.51) snelde ze naar de titel op de 5.000m, zaterdag won ze ook al de 3.000m. Volgende week staan voor de 29-jarige nog de ploegenachtervolging en de massastart op het programma. “Dat zijn totaal twee andere onderdelen, maar ik ben in goeie doen.”

Met twee olympische titels is Schouten voorlopig de hofleverancier van Oranje. Na zes dagen telt Nederland nu al vier gouden schaatsmedailles. Ofwel: de helft van het aantal van de vorige Winterspelen, Pyeongchang 2018.

© REUTERS

2. Nathan Chen, Raketman op het ijs

Tijdens de korte kür had hij al een wereldrecord geschaatst, tijdens zijn lange kür behaalde hij net geen wereldrecord: de Amerikaan Nathan Chen, ook drievoudig wereldkampioen, is de nieuwe olympische kampioen kunstschaatsen. Op de tonen van muziek uit de film Rocket man, over het leven van Elton John naar zijn gelijknamige hit, schudde hij naar hartenlust enkele viervoudige sprongen uit zijn benen. De Japanners Yuma Kagiyama en Shoma Uno pakken respectievelijk zilver en brons.

Ook knap: de remonte van veelvoudig olympisch kampioen Yuzuru Hanyu. Vanuit de achtste positie knokte hij zich naar de vierde plek. Zijn aangekondigde viervoudige axel – de moeilijkste sprong die er bestaat – lukte evenwel niet. Het blijft wachten op de eerste atleet die een viervoudige axel perfect kan landen. En zo blijft ook de Zweed Gillis Grafstrom de enige kunstschaatser die het drie keer op rij tot olympisch kampioen schopt, weliswaar in vervlogen tijden (1920, 1924 en 1928).

Nathan Chen. — © ISOPIX

3. Chloé Kim, opnieuw goud na postolympische depressie

De snowboardster Chloé Kim volgt zichzelf als olympisch kampioene in de halfpipe. De 21-jarige Amerikaanse blies de concurrentie weg, de Spaanse Queralt Castellet pakt zilver , de Japanse Sena Tomita brons. Vier jaar geleden was Kim met haar zeventien jaar de jongste snowboardster ooit die goud pakte. Ze had het moeilijk met de bekendheid, was twee jaar niet te zien op de piste, op de sukkel met een postolympische depressie. Ze bleef niet bij de pakken zitten, ging studeren aan de topuniversiteit van Princeton, deed mee aan tv-programma’s (The masked singer, Charlie’s Angels)... Sportief klauterde ze het uit het dal, meer nog, ze werd weer olympisch kampioene.

Chloé Kim. — © ISOPIX

4. In 1988 de papa, in 2022 de zoon

Hij is niet langer de zoon van zijn vader. Het is te zeggen: was Hubert Strolz een begrip in het Oostenrijkse skiën, dan gaat Johannes Strolz hem nu achterna. In Calgary 1988 won Hubert Strolz de combiné – de beste over de afdaling en de slalom. In Peking 2022 doet de 29-jarige Johannes Strolz hem dat na. Na de afdaling was hij vierde, hij haalde die achterstand op in de slalom en behaalt zijn eerste olympische medaille. Favoriet Alexis Pinturault haalde op zijn sterkste onderdeel, de slalom, de finish niet omdat hij te veel risico nam om zijn achterstand in de afdaling op te halen.

Hubert (links) en Johannes (rechts) Strolz. — © AFP

5. Na een dopingonderbreking weer olympisch goud

Ze heeft al twee gouden medailles in haar zak op deze Spelen. De Noorse langlaufster Therese Johaug won de 10 kilometer nadat ze afgelopen weekend ook het allereerste goud dat op deze Spelen uitgereikt werd, won. Met name in de skiatlon (7,5 km klassieke + 7,5 km vrije stijl). Zo zet de 33-jarige haar medailletraditie voort. In Vancouver 2010 werd Johaug olympisch kampioene op de 4x5 kilometer estafette. In Sochi 2014 pakte ze zilver op de 30 kilometer vrije stijl en brons op de 10 kilometer klassieke stijl. En op de vorige Spelen, in 2018? Wel, dan stond ze aan de kant wegens een dopingschorsing, van oktober 2016 tot april 2018 wegens anabole steroïden.