Bondscoach sluit terugkeer van Justien Odeurs bij Red Flames niet uit: “De bal ligt in haar kamp”

In de ruime selectie van 28 speelsters voor de Pinatar Cup is er zoals verwacht geen spoor van Justien Odeurs, maar bondscoach Ives Serneels noemt het verhaal van Odeurs bij de nationale “geen afgesloten hoofdstuk”.

De 24-jarige Truiense doelvrouw Justien Odeurs, lang een vaste waarde tussen de palen, besloot vorige maand te stoppen als international omdat ze zich onheus behandeld voelde. Na een verrassende niet-selectie in oktober werd ze een maand later weer opgeroepen, maar verloor ze haar plaats aan Nicky Evrard. Daarop besloot ze in januari af te haken bij de Flames omdat ze naar eigen zeggen “koos voor haar mentale gezondheid”.

Bondscoach Ives Serneels noemt het verhaal van Odeurs bij de nationale “geen afgesloten hoofdstuk”. “Ik heb tegen haar en ook aan de buitenwereld gezegd dat ik voor niemand de deur sluit. Maar de bal ligt in het kamp van Justien. De afspraak is heel simpel. Zij heeft ons verteld dat het op dit moment voor haar mentaal heel moeilijk is om zich beschikbaar te stellen.”

Gelijkaardige boodschap

Serneels verwijst naar het voorbeeld van Laura De Neve, die volgens hem een aantal jaren geleden met een gelijkaardige boodschap kwam. “Ik heb haar toen gezegd dat ze mij mocht bellen als het weer anders zou aanvoelen. Ik heb net dezelfde boodschap aan Justien gegeven.”

De Neve stopte begin 2014 twee jaar als international, maar is al jaren opnieuw een vaste klant in de selectie. De verdedigster gaat ook mee naar de Pinatar Cup.