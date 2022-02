Een klus voor elk seizoen: met deze tips voorkom je problemen in en rond je huis

Het hele jaar is er wel iets te doen in en rond huis. Wij vroegen de expert welke klussen je maar beter elk jaar aanpakt.

Winter of zomer, in elk seizoen zijn er klusjes te doen. Daarom hoeft iets niet kapot of defect te zijn. Als een goede huisvader onderhoud je je huis en materialen. Heel wat klusjes kan je zelf doen, of je vraagt een vakman om langs te komen. Wij checkten welke klussen je best elk jaar uitvoert, bij Joris Quintens, coördinator van de technische opleidingen in CVO De Verdieping en cursusgever van ‘Klussen voor beginners’, een cursus waar de afgelopen jaren enorm veel interesse voor is. De lijst met dingen die je kan aanpakken in en rond je huis is uiteraard niet limitatief en soms ook afhankelijk van het type woning en de ouderdom van het huis. Expert Joris Quintens somt de meest voorkomende en belangrijkste klussen op.

In de lente

Na de vrieskou van de winter, is het een goed idee om een aantal zaken buiten te bekijken.

Controleer je terras

“Na de winter is het een goed idee om de voegen van je terras na te kijken. Door de vrieskou kan het vocht in de voegen uitzetten en breuklijnen maken in je voegwerk. Zodra de voegen barstjes vertonen, krijg je vochtophoping onder de tegels en kunnen de tegels opvriezen. Merk je barsten in het voegwerk, dan kan je deze herstellen. Om kleurvariaties te voorkomen, gebruik je hiervoor best het oorspronkelijke product, of een product met dezelfde samenstelling.”

© Shutterstock

Kijk buitenschrijnwerk na

“Met de lenteschoonmaak kijk je ook best je buitenschrijnwerk na. PVC- en aluminiumraamkozijnen voorzie je van een nieuwe beschermlaag. Deze kan je kopen in de doe-het-zelf-zaak. Heb je houten ramen? Gebeitst schrijnwerk kan je best om de twee jaar opnieuw verven, gelakte ramen om de vijf tot zeven jaar. Schuur de kozijnen licht op. En je kan aan de slag. Bij regelmatig onderhoud voorkom je dat verf gaat afbladderen en het hout beschadigd wordt, en zal je de bestaande verflagen er niet volledig moeten afschuren. De koele lentedagen zijn ideaal om deze werken uit te voeren. Je schildert best met temperaturen tussen 10 en 20 graden en niet in de volle zon.”

Reinig zonnepanelen

“Heb je zonnepanelen? Dan kan je die in de lente reinigen met een zachte borstel met telescopische steel. Je kan ze voor alle veiligheid ook laten reinigen door een gespecialiseerde firma.”

In de zomer

Behalve onderhoud van de tuin, heb je in de zomer minder klussen buiten te doen. Daarom is het een goed idee om binnen een aantal werken uit te voeren.

Reinig je ventilatiesysteem

“Het is goed om jaarlijks minstens de ventilatiemonden te reinigen. Je ventilatiesysteem zelf laat je best om de drie jaar door een gespecialiseerde firma reinigen. Ook als je geen centraal ventilatiesysteem hebt, kan je best alle verluchtings- en ventilatieroosters in huis ontstoffen en reinigen. Dit is zeker bij kleine mechanische afzuigsystemen een goed idee. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de rooster van een afzuigsysteem in het toilet. Zeker in vochtigere ruimtes koekt stof anders aan en werkt de afzuiging minder goed. Je kan de roosters regelmatig afborstelen en eens per jaar er eens met de stofzuiger overgaan en de rooster afwassen.”

© Shutterstock

Laat je schoorsteen jaarlijks vegen

“Het is belangrijk om jaarlijks je schoorsteen proper te maken om schouwbranden te voorkomen. De schoorsteen vegen maakt deel uit van de wettelijke verplichting om je centrale verwarmingsinstallatie te laten keuren. Dit moet jaarlijks gebeuren door een erkende firma. Behalve dat het verplicht is, is het ook goed voor een optimale verbranding en rendabiliteit van de installatie.”

Herfst

In de herfst bereid je je voor op de winter.

Kuis je radiatoren of verwarmingselementen

“Opgewarmde lucht stijgt en neemt de stofdeeltjes tussen je radiatorpanelen mee, met een eenvoudige plumeau en stofzuiger vermijd je heel wat extra poetswerk achteraf. Daarnaast is het een goed idee om je radiatoren wanneer je de verwarming na de zomer voor het eerst weer aanzet, te ontluchten. Lucht in je leidingwerk maakt vervelende geluiden maar bemoeilijkt ook de vlotte werking en efficiëntie van je radiatoren. Ontluchten kan met een ontluchtingssleutel, maar ook met een platte schroevendraaier.” Op internet vind je heel wat stappenplannen over hoe je een radiator ontlucht.”

Controleer je elektrische installatie

“Test je differentieelschakelaars, ook bekend als aardlekschakelaars of verliesstroomschakelaars. De schakelaars vind je in de zekeringkast. Je hebt een schakelaar voor de natte ruimtes en één voor de droge ruimtes. Ze springen af als er bijvoorbeeld een stroomlek is. Het is altijd een goed idee om te testen of ze nog werken, want als er een defect is, kan je bij een stroomlek of elektriciteitsproblemen geëlektrocuteerd worden. Er staat een testknop op elke schakelaar, als je deze induwt, zouden alle zekeringen achter deze schakelaar spanningsloos moeten zijn. En werkt de elektriciteit in huis dus niet. Hierdoor weet je dat je installatie zal afspringen indien stroom wegvloeit bij foutieve toestellen of beschadigingen van je kabels.”

© Shutterstock

Maak dakgoten proper

“Na het vallen van de bladeren kan je best je dakgoten proper maken. De gevallen bladeren gaan anders liggen rotten in de goot. Ze bemoeilijken de waterafvoer. Sta je toch op de ladder, dan kan je ineens nakijken of er geen dakpannen of leien breuken vertonen. Je kan ze best vervangen om geen wateroverlast op het onderdak te krijgen en om zo verdere problemen te voorkomen. Op een plat dak kan je kijken of er geen plassen blijven staan. Heb je een regenwaterput? Check dan ook de filters van de regenwateraanvoer of deze niet verstopt zitten met afgevallen bladeren.”

Winter

Door het gure en koude weer is er weinig buiten te doen, en is het een goed moment om opnieuw een aantal klusjes binnen uit te voeren.

Reinigen van sifons

“Om nare geurtjes te vermijden en in een goede afloop van je water te voorzien, kan je best elk jaar je sifons reinigen. De sifons die je los kan draaien, bijvoorbeeld onder je afwasbak in de keuken en lavabo in de badkamer, draai je open en kan je zo met een sopje en een borstel reinigen. In andere sifons kan je een product gieten, bij voorkeur een ecologisch product, om ze te reinigen. Controleer of de hoekstopkraan, ook bekend als de shellkraantjes, nog werken en de rubbers niet verduurd zijn. Deze kraantjes dienen om de watertoevoer naar kranen, toilet en wasmachine, af te sluiten. Draai de filtertjes van je keuken-, badkamer- en andere kranen los om ze te reinigen.”

© Shutterstock

Controleer de siliconenkit in je vochtige ruimtes

“Kijk goed na of de siliconen rond de doucherand, aan het bad of aan je keukenaanrecht nog goed zijn. Versleten kits zorgen voor waterproblemen die ernstige schade kunnen veroorzaken aan je woning. Zo kan pleisterwerk of de houtstructuur waar het bad op rust, rotten. Jaarlijkse controle en herstellen van de kitvoeg voorkomt onaangename verassingen.”

Maak je tuingereedschap winterklaar

“Kijk na of de olie in de grasmaaier vervangen moet worden. Haal alle benzine uit de machine en start in lente met nieuwe benzine. Zo voorkom je verstopte leidingen door oude benzine.”