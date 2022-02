Waar de katers milder en de wijn oranje mag zijn: gloednieuwe wijnbar in Hasselt schenkt alleen maar natuurwijn

Volgens fans zou de kater wat milder zijn, maar wat we zeker weten: natuurwijn is hip. Hasselt heeft met het gloednieuwe zaakje Bottlo nu ook een wijnbar die alleen maar natuurwijn schenkt. “De eerste in Limburg”, zegt zaakvoerder Jo Swenters.

Een teeltproces zonder kunstmest en chemicaliën, minder of geen sulfieten, een rijk gamma aan intense en fruitige smaken en - zo zeggen de fans - minder kans op een kater. De redenen om géén natuurwijn te slurpen lijken schaars. Dat vindt ook Jo Swenters van BottlO (met hoofdletter ‘O’) in Hasselt, de eerste Limburgse bar die uitsluitend natuurwijn schenkt. Zuivere wetenschap of een broodje-aap-verhaal: na een fles natuurwijn zou je ’s ochtends fluitend opstaan. Jo Swenters uit Maaseik moet ons het antwoord schuldig blijven. “Zelf voel ik me in elk geval een stuk minder slecht nadat ik een glas natuurwijn te veel op heb, dan na andere alcoholische consumpties. Maar dat gebruik ik niet als verkoopspraatje, het gaat mij vooral om de passie van de wijnboeren en de uiteindelijke smaken.” Wat wel buiten kijf staat, is dat natuurwijn in de lift zit. Elke zichzelf respecterende bar of restaurant heeft er wel een aantal op de kaart staan. “Maar een zaak waarin je uitsluitend natuurwijnen kunt drinken, was er nog niet in Limburg.”

Sulfiet

Een snelcursus natuurwijn voor leken: “De drank wordt op een zo natuurlijk mogelijke manier gemaakt, zonder chemische stoffen”, zegt Jo. “Verder bevat natuurwijn een lage dosis sulfiet, er zijn zelfs wijnmakers die helemaal zonder toegevoegde sulfieten werken. Het probleem met natuurwijn is dat er geen strikte definitie bestaat of een controlerend orgaan van kracht is. De hele industrie werkt op vertrouwen en persoonlijke relaties. Ik vertrouw mijn leveranciers, en zij vertrouwen op hun beurt de wijnmakers.”

Zelf heeft de Maaseikenaar niet veel horeca-ervaring. “Maar mijn partner in crime Sanne Joossens, zaalverantwoordelijke van BottlO, heeft dat gelukkig wel. Mijn fascinatie voor natuurwijn zag ongeveer vier jaar geleden het levenslicht. Ik ben een grote liefhebber van geuze, een biersoort die ontstaat door het mengen van jonge en oude lambiek. Toen ik op restaurant ter experiment een wit glas natuurwijn bestelde, ontdekte ik dezelfde toetsen van die oude geuze en ging er een wereld voor me open. Sindsdien ga ik alleen nog maar naar restaurants waar ze natuurwijnen serveren en ben ik mij in het godendrankje gaan verdiepen.”

© Boumediene Belbachir

Het gevoel dat Jo krijgt bij het proeven van natuurwijn, wil hij voortaan losmaken bij andere mensen. Wat er zoals op de kaart staat in BottlO? “Orange wine bijvoorbeeld, een natuurwijn gemaakt van witte druiven. De pitjes en de schillen hebben in het druivensap geweekt, in tegenstelling tot bij witte wijn. Dat proces zorgt voor een licht tot diep oranje kleur.”

Nog meer lekkers: “Môl, een heerlijk assemblage van witte en blauwe druiven uit Auvergne, gemaakt door de legendarische wijnmaker Patrick Bouju. Les Têtes De Chats ( 80% Pinot Noir 20% Gamay) is dan weer een funky wijn die zijn naam dankt aan de kiezelsteentjes waarop de druiven groeien. En dan is er nog l’Americana, de wijn met het mooiste verhaal. De Italiaanse maker creëerde de drank als eerbetoon aan zijn Amerikaanse geliefde.”

Naast een uitgebreid gamma aan natuurwijnen kan je in BottlO ook smullen. “We willen het aspect duurzaamheid over de hele lijn doortrekken en werken met eerlijke producten. De culinaire kaart zal simpel maar lekker zijn: van charcuterie, jeneverspek, kazen, sardientjes tot humus met pickles. Verder doen we er alles aan om een bezoek aan onze zaak toegankelijk te houden: we gaan voor redelijke prijzen en een gezellig interieur, dat meer weg heeft van een knus café dan van een poepchique wijntent.”