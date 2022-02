KRC Genk aanvaardt minnelijke schikking (2+1 speeldagen) Bryan Heynen niet

Het bondsparket stelt Bryan Heynen in minnelijke schikking een schorsing voor van drie speeldagen (twee effectief plus één voorwaardelijk) na zijn rode kaart op OH Leuven.

Een wel heel stevige straf: het was nog maar Heynens eerste rode kaart in 206 wedstrijden, bovendien moest hij in Leuven al 80 minuten op het strafbankje zitten. Daarom aanvaardt KRC Genk het voorstel niet en verschijnt Heynen vrijdag (via videoconferentie) voor het Disciplinaire Comité van de KBVB. (mg)