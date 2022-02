Liam Everts: eerst nog poseren voor camera, dan pas WK

Nog een dikke week en het WK motorcross wordt op gang geschoten in Matterley Basin, Groot-Brittannië (20 februari). Mét Liam Everts (17) in de MX2.

De Lummenaar pikte afgelopen seizoen al een eerste Grote Prijs mee in Riola Sardo, dit jaar zal de zoon van tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts het volledige WK in de lichte klasse afwerken voor Diga Procross KTM. Vooraleer Everts junior aan dat WK kan beginnen, stond er eerste nog een fotoshoot op het programma in Spanje. En dus het poseren en show geven geblazen voor Everts en teammaat Thomas-Kjer Olsen. Zondag staat voor Everts de laatste voorbereidingsrace, in Hawkstone Park, op het programma.

