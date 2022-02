Breng die rozen voor Valentijn. Maar waar komen ze vandaan? Mogelijk van Kenia of Ecuador. Of toch gewoon België of Nederland? Ongeacht herkomst, de boodschap die je er mee geeft is dezelfde: ‘Ik hou van je’ of ‘Jij bent bijzonder voor mij’. De vraag is voor hoelang.? Neen niet de boodschap, wel hoe lang de rozen houden. Onze Groenman zocht het voor je uit.