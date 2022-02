Alpecin-Fenix genekt door fotofinish: Matteo Malucelli wint incidentrijke spurt in Turkije

Matteo Malucelli heeft de eerste rit in de Tour of Antalya gewonnen. De Italiaan van Gazprom-RusVelo was na 142 kilometer tussen Side en Antalya een fractie van een seconde sneller dan Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix). Het halve peloton werd net voordien uitgeschakeld door een valpartij.

“Bij de crash was niemand van ons betrokken”, aldus ploegleider Bart Leysen. “We werden daar al afgeleid. Eerst dacht ik dat het iemand van ons was omdat het een witte fiets was, maar het blijkt iemand van EOLO KOMETA te zijn. Ik ben na de finish meteen gaan kijken naar de finishfoto, het scheelde een dikke tube. Jakub is net iets te laat eruit gekomen met de felle tegenwind. Één meter verder en hij won.”

