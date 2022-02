Omstreden Congreslid gaat hilarisch de mist in met kritiek op Nancy Pelosi

Eigenlijk wilde de omstreden Afgevaardigde in het Congres Marjorie Taylor Greene voorzitster van het Huis Nancy Pelosi bekritiseren. Maar een verspreking, waarbij ze in plaats van de Gestapo van een koude soep sprak, leverde haar alleen maar spot op.

“Nu hebben we Nancy Pelosi’s gazpacho-politie die leden van het Congres bespioneert, die het wetgevend werk dat we doen bespioneert, die onze medewerkers bespioneert en die Amerikaanse burgers die met hun vertegenwoordigers willen komen praten bespioneert”, zei de Republikeinse en hevige aanhangster van Donald Trump tegen de rechtse zender OAN zonder bewijzen voor te leggen. Doelwit van de kritiek was klaarblijkelijk de door de Democrate Pelosi gesteunde onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool vorig jaar.

Gazpacho is een koude Spaanse soep en de Gestapo was de gevreesde geheime politie van de nazi’s.

Verspreking

Spotten met de verspreking liet niet lang op zich wachten. Greene “geeft tenminste het goede voorbeeld. Blijkbaar heeft ze jaren geleden alle boeken uit haar huis verbannen”, twitterde bijvoorbeeld woensdag haar Democratische collega Alexandria Ocasio-Cortez. Die zinspeelde op recente pogingen van onder meer Republikeinen om bepaalde boeken over onderwerpen als racisme in sommige schoolbibliotheken op de zwarte lijst te laten zetten.

Greene reageerde blijkbaar gelaten op de spot. “Geen soep voor hen die illegaal leden van het Congres bespioneren. Zij belanden echter in de goelags”, twitterde de Republikeinse iin een verwijzing naar de strafkampen van de Sovjet-dictatuur.

Het Congreslid geldt als een kampioene in samenzweringstheorieën. Sedert haar verkiezing eind 2020 viel ze steeds opnieuw op door provocerende uitlatingen. Enkele maanden geleden vergeleek ze coronamaatregelen met de jodenvervolging door de nazi’s, iets waarvoor ze zich later verontschuldigde.