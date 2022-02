Cellini krijgt eigen podium en staat op de Main Stage van Tomorrowland: “Een mijlpaal”

De affiche van Tomorrowland is bekend en daarop is de naam van Maasmechelaar Gianmarco Cellini meermaals terug te vinden. “Ik krijg een eigen podium én een show op de Main Stage”, zegt hij. “Een grote eer.”

Meer dan 700 elektronische acts op 14 podia, verdeeld over drie feestweekenden: dat moet Tomorrowland 2022 zijn. Het festival maakte de volledige affiche bekend en zo zien we dat naast gevestigde waarden als Dimitri Vegas & Like Mike ook grote namen als Major Lazer Soundsystem en Marshmello voor de eerste keer naar De Schorre komen afgezakt. Er zijn ook nogal wat Limburgers terug te vinden op de affiche; zoals Siege, Reygel, Jerro, Joyhauser en Krankk. En dus ook Cellini. Het is niet de eerste keer dat de Maasmechelaar op Tomorrowland staat, maar deze keer wordt hij wel erg in de watten gelegd. “Tijdens het laatste weekend krijg ik een hele dag een podium tot mijn beschikking”, vertelt hij. “Daar zal ik zelf spelen én verwelkom ik vrienden en artiesten die me na aan het hart liggen. Zoals Tsar B, die op de Cellini Stage haar eerste dj-set ooit zal spelen. Ze zal dat doen in samenwerking met de Maasmechelaars van Krankk. Mooi dat artiesten als Tsar B - die je normaal niet snel op Tomorrowland zal zien - nu toch de kans krijgen om er hun ding te doen. En het voorlaatste weekend speel ik de op de Main Stage, de eerste keer dat ik dat mag meemaken.”

Stress?

“Toch wel ja. Ik heb vaak in de coulissen van de Main Stage stiekem naar die mensenmassa staan gluren en nu mag ik zelf op dat podium spelen. Stress dus, ja, maar gezonde stress. Ik ga mijn set wel wat aanpassen. De bekende Cellini-ingrediënten - de Italiaanse invloeden en de donkere sound - blijven, maar op de Main Stage mag het allemaal wat harder. (mijmert) Het wordt sowieso een fantastische dag met al mijn familie erbij. We gaan eerst samen pasta eten aan de grote tafel en ons daarna amuseren op het festival. En natuurlijk ook optreden.” (lacht)

Betekent het iets voor jouw carrière dat je op de Main Stage staat?

“Het is sowieso een mijlpaal. En de combinatie van een eigen podium te mogen hosten met een stek op de Main Stage beschouw ik als een grote eer. Zeker na wat we de voorbije twee jaar meegemaakt hebben. Ik heb in die periode keihard gewerkt om er nu meteen weer te staan. Dat ik die kans nu krijg, is fantastisch.”