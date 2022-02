Nog geen spoor van vermiste Belgische Natacha (28) in Peru: federaal parket neemt dossier over

Het dossier van Natacha de Crombrugghe (28), de Brusselse vrouw die in Peru verdwenen is, wordt overgenomen door het federaal parket, dat ook de verdere communicatie zal voeren. Dat meldt het Brusselse parket. De jonge vrouw wordt al sinds 23 januari vermist.

De 28-jarige juriste uit Linkebeek was met vakantie in Peru en kwam op zondagavond 23 januari aan in een hostel in het Peruviaanse dorpje Cabanaconde. Ze reisde alleen, zo vertelde de uitbaatster aan de politie. ‘s Anderendaags zou ze vertrokken zijn op een trektocht door de Colca Canyon, een ­diepe uitgestrekte kloof. Natacha vertrok alleen en liet een deel van haar bagage achter in het hostel, maar ze keerde nooit terug van die wandeltocht.

Zoektocht

Een reddingsploeg van 25 mensen doorzoekt de regio en heeft drones ingezet om de meest ontoegankelijke plekken te kunnen bekijken. Ook een speurhond is ingezet. “De zone waarin gezocht wordt, breidt dagelijks uit”, heeft Victor Zanabria van de lokale politie verklaard aan de Peruviaanse televisiezender Canal N.

“Vanuit Cabanaconde vertrekken er verschillende circuits van twee, drie dagen door de Colca Canyon”, voegde Eloy Cacya, een redder gespecialiseerd in reddingen in het hooggebergte. “We denken dat Natacha op één van die paden mogelijk gevallen is. We moeten alle hypotheses onderzoeken maar de regen heeft alle recente sporen uitgewist en de operatie bemoeilijkt.”

Onderdak gezocht?

De autoriteiten houden er ook rekening mee dat de jonge vrouw onderdak heeft gezocht in een grot om zich te beschermen tegen wilde dieren. Ook de plekken en trajecten die door de meeste toeristen in de regio bezocht worden, zijn door de politie onderzocht, evenwel zonder resultaat.

De Peruviaanse autoriteiten hopen hun informatie uit te breiden met de informatie die de ouders van Natacha hen kunnen bezorgen, aldus nog Victor Zanabria. De ouders en broer van Natacha zijn intussen aangekomen in Peru om de zoekacties te volgen, en krijgen er hulp van een medewerker van de Belgische ambassade.

De Peruviaanse politie heeft volgens lokale media ook overleg gepleegd met haar Belgische collega’s om hun zoekacties te coördineren.