Amerikaanse motorcrosser ziet rivaal passeren en ramt hem vervolgens van zijn motor

Motorcross is niet voor doetjes. Kijk maar eens naar deze crash van Christian Craig tijdens de tweede race van de 250SX in Glendale. De leider in het algemene klassement van de opstapklasse naar de Amerikaanse Supercross-competitie werd letterlijk van de baan geramd door Vince Friese. Gelukkig kon Craig voort, waarna hij zowaar nog vierde werd in de race. Friese werd pas tiende.