Fernando Gaviria wint massasprint in Ronde van Oman, Amaury Capiot knap vierde

Fernando Gaviria heeft de eerste rit in de Ronde van Oman gewonnen. De sprinter van UAE Team Emirates was na 138 kilometer tussen Al Rustaq Fort en Muscat de snelste van het peloton, voor Mark Cavendish. Amaury Capiot werd knap vierde.

Na twee jaar zonder Ronde van Oman werd donderdag de elfde editie op gang geschoten met een golvende etappe van 138 kilometer tussen het Al Rustaq Fort en Muscat, de hoofdstad van Oman. Drie renners kozen voor de lange aanval: thuisrenner Mohammed Al-Wahibi, de Nederlander Jan Dunnewind en de Spanjaard Peio Goikoetxea, die het langste aan de druk van het peloton wist te weerstaan.

Vooral de ploegen van Mark Cavendish (die in Oman aan zijn seizoen begon) en Fernando Gaviria bepaalden het tempo in de achtervolging, al werd het de sprinters niet gemakkelijk gemaakt: op de enige helling van de dag, veertig kilometer voor de aankomst, brak het peloton door een tempoversnelling in drie stukken uit elkaar. Toch diende zich uiteindelijk een ruime groep aan voor de massasprint.

Cav zit te ver

“Ik denk dat ik mijn niveau van 2017 en 2018 (toen hij schitterde in de kleuren van Quick-Step, red.) kan bereiken”, zei de Colombiaanse sprinter voor start van de Ronde van Oman. “We hebben een heel mooi programma gemaakt, waardoor ik in iedere race een stapje extra kan doen. Ik ben blij met mijn vorm. De Giro is het belangrijkste dit seizoen.”

En zo geschiedde. Gaviria zag dat zijn grootste rivaal Cavendish wat te ver zat, ging scherp aan uit het wiel van locomotief Max Richeze en sprintte naar de dagzege en de eerste leiderstrui. Meteen goed voor de eerste zege van Gaviria sinds de derde rit in de Ronde van Polen, 183 dagen geleden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De tweede etappe van vrijdag is opnieuw een kans voor de sprinters. Na 167 overwegend vlakke kilometers ligt de aankomst getrokken in de Suhar Corniche.

Uitslag:

1. Fernando Gaviria

2. Mark Cavendish

3. Kaden Groves

4. Amaury Capiot

5. Paul Penhoet

Stand:

1. Fernando Gaviria

2. Mark Cavendish +2”

3. Peio Goikoetxea +4”

4. Kaden Groves +6”

5. Rui Costa +9”