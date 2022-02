Privacywaakhond vraagt uitleg aan Kim Clijsters over gezichtsherkenning aan padelvelden

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vraagt zich af of het toegangssysteem met gezichtsherkenning dat tennisster Kim Clijsters heeft ingevoerd in haar padelclub wel in overeenstemming is met de Europese privacyregels (GDPR). Als ze de maatregel niet kunnen rechtvaardigen, dreigt mogelijk een boete.

LEES OOK. Kim Clijsters gaat padelsjoemelaars bij de kraag vatten via gezichtsherkenning

Clijsters stelde het systeem met gezichtsherkenning woensdag voor. Doel ervan is om niet-betalende spelers weg te houden van de padelvelden die buiten liggen. Alleen wie zich vooraf registreert, kan er een balletje komen slaan. Spelers die het systeem niet herkent, krijgen een waarschuwing te horen, waarna de clubverantwoordelijke wordt ingelicht.

De GBA heeft nu een brief gestuurd naar de Kim Clijsters Sports & Health Club met daarin een aantal vragen. “We vragen onder meer op welke rechtsgrond ze zich baseren en of er een risicobeoordeling is gebeurd”, licht woordvoerster Aurélie Waeterinckx toe. De verwerking van biometrische gegevens, die volgens de GDPR als gevoelig zijn bestempeld, is in principe verboden, al zijn er wel een aantal uitzonderingen vastgelegd.

Proportioneel

Maar zelfs als de gezichtsherkenning aan de padelvelden aan een van die uitzonderingen zou voldoen, dan nog moet de maatregel proportioneel zijn, benadrukt Waeterinckx. “Met ander woorden: bestaat er geen andere manier om de toegang tot de buitenpleinen te controleren die minder intrusief is?” Daarnaast is ook een voorafgaande gegevensbeschermingseffectbeoordeling - een soort risicoanalyse - verplicht.

© Serge Minten

De brief naar de Kim Clijsters Sports & Health Club is een “eerste, informele” stap, waarbij de GBA meer informatie opvraagt over de gegevensverwerking. Mochten de antwoorden wijzen op mogelijke inbreuken, kan de privacywaakhond een formeel onderzoek instellen en eventueel een sanctie opleggen.