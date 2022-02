Een lekkere cocktail met wat vitamine C? De Billie Bam Bam geeft je oerkracht

Een frisse en fruitige cocktail geïnspireerd op de Flintstones. De punch zit hem in de citroenwodka. Dit is een drankje voor liefhebbers van citrus, maar je kan het zoeter maken met een scheut rietsuikersiroop. Geen fan van pompelmoessap? Het kan het ook gewoon met sap van sinaasappel of mandarijn.