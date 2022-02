170.000 euro Vlaamse steun voor restauratie Sint-Niklaaskerk

Aan de centrumkerk van Neerpelt verkeren de stenen stijlen in de kerkvensters van het koor in slechte staat. — © GVB

In de centrumkerk van Neerpelt verkeren de stenen stijlen in de kerkvensters van het koor in slechte staat. “Onder meer roestvorming op de raambruggen van de glas-in-loodramen ligt hiervan aan de basis”, klinkt het. “Stukken natuursteen vallen sporadisch naar beneden. Daarom worden de slechte stenen delen vervangen. De glas-in-loodramen worden volledige gedemonteerd, in het atelier gerestaureerd en met voorzetbeglazing in een museale opstelling teruggeplaatst.”

Daarnaast wordt de binnenzijde van de kerk geschilderd. De huidige verflaag is vuil en schilfert af. De verfwerken zullen gebeuren volgens het historische kleurenpakket van de neogotische aankleding. Ook enkele figuratieve schilderingen zullen vrijgelegd worden.

Voor de restauratie van de Sint-Niklaaskerk kent de Vlaamse overheid een standaardpremie van 170.678,12 euro toe. Dankzij de standaardpremie kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen voor het onderhoud.(gvb)