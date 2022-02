Vrouw van René Froger: “We zijn in het verleden allebei vreemdgegaan”

De vrouw van de Nederlandse zanger René Froger, Natasja Froger (56), heeft in een interview in het magazine Vrouw toegegeven dat zowel zij als haar echtgenoot al zijn vreemdgegaan in het verleden. “Honderd jaar geleden”, zegt ze.

René (61) en Natasja (56) Froger kennen elkaar sinds 1987, toen de zanger nog getrouwd was. Maar hij wilde haar zo erg dat hij zijn eerste vrouw verliet en ze trouwden. Sindsdien zijn ze samen, met ups en downs. Dat vertelt Natasja in het interview met het Nederlandse magazine Vrouw.

Daar heeft ze het onder meer over de crisissen waar ze af en toe doorgingen. “We zijn even apart gaan wonen”, zegt ze. “We zijn ook allebei vreemdgegaan, honderd jaar geleden.” De pauze deed hen goed, zegt ze nog. “We zagen allebei in dat als we door zouden etteren er meer stuk zou gaan dan ons lief was.” En dus werden ze weer een koppel. “Als je intussen zo lang samen bent, rijpt de relatie. Er komen zoveel lagen bij door alles wat je hebt meegemaakt. Dat is zoiets kostbaars, dat kun je ook nooit meer met iemand overdoen.”