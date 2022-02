Politie vraagt Brussel vanaf zondag te vermijden met wagen door Konvooi van de Vrijheid

Het protest van de vrijheidskonvooien breidt zich uit onder de noemer European Freedom Convoy. Zaterdag wordt er een grote manifestatie verwacht in Parijs en er is ook een oproep om Brussel te overspoelen. Zowel vanuit andere Europese steden als vanuit verschillende provincies in ons land worden routes vastgelegd om op maandag 14 februari in onze hoofdstad te betogen.

“Wij raden nu al iedereen aan om het centrum van Brussel en de toegangswegen met de wagen te vermijden vanaf zondagnamiddag”, vertelt een woordvoerster van de Brusselse politie. “We verwachten dat de betogers vanuit de Europese hoofdsteden al vanaf zondagnamiddag in Brussel aankomen”, klinkt het.

Toelating

Over een toelating voor het Konvooi van de Vrijheid of verdere afspraken met de deelnemers is nog geen duidelijkheid. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) buigen zich over de kwestie, maar er is nog geen beslissing genomen.

Het Konvooi van de vrijheid ontstond in Canada. Daar legde een protestbeweging van vrachtwagenchauffeurs de hoofdstad Ottawa meer dan een week lam. Het protest was gericht tegen de vaccinatieplicht voor Canadese vrachtwagenchauffeurs die de grens met de VS willen oversteken.