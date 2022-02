Politie wil meer dan vijftig mensen ondervragen over lockdownfeestjes in Downing Street

In verband met veronderstelde lockdownfeestjes in Downing Street wil de Londense politie meer dan vijftig veronderstelde deelnemers ondervragen, zo heeft de Metropolitan Police (Met) donderdag bekendgemaakt.

Het onderzoek spitst zich toe op twaalf evenementen, op acht datums in 2020 en 2021. Het verloopt schriftelijk, in de meeste gevallen via e-mail. De aangeschrevenen moeten binnen de zeven dagen waarheidsgetrouwe vragen beantwoorden.

Britse media berichtten donderdag dat ook premier Boris Johnson en zijn vrouw Carrie vragen krijgen, omdat zij aan enkele van de evenementen zouden hebben deelgenomen.

Het document heeft een formele rechtsstatus

De aangeschrevenen hangt een boete boven het hoofd vanwege het met voeten treden van de coronaregels. In de tijd van die evenementen in mei, juni, november en december 2020, alsmede in januari en april 2021, waren er strikte afstandsregels van kracht. Leden van onderscheiden gezinnen mochten elkaar niet ontmoeten in gesloten ruimtes.

Johnson weerlegt de betichtingen. Hij zegt dat het om werkbijeenkomsten ging.

Vanwege zijn omgang met de affaire staat de regeringsleider ook binnen zijn Conservatieve partij hevig onder druk.