Lummense webshopontwikkelaar riskeert 38 maanden cel voor wietteelt

Door het afspringen van een overname van zijn modeplatform belandde de man naar eigen zeggen in “een ellendig diepe miserie” met een faillissement tot gevolg. Hij zou dan op eigen houtje in een growshop in Nederland materiaal zijn gaan halen om zijn teeltinstallatie uit te bouwen. Vervolgens schakelde hij vrienden in om te helpen bij het onderhouden en water geven van de plantjes, het vervoeren van planten of het oogsten en voor het knippen van de wietplanten. Op 29 juli vorig jaar werden dan in een loods in Houthalen-Helchteren 539 planten aangetroffen.

Een man die zou gefungeerd hebben als tussenpersoon voor het regelen van de illegale elektriciteitsaftakking riskeert vier jaar cel en een boete van 40.000 euro. Zijn advocaat Michiel Van Kelecom vond die vordering sterk overdreven.

Schadevergoeding

Advocaat Luk Delbrouck vroeg voor de initiatiefnemer uit Lummen een straf met uitstel. De man staat nog onder elektronisch toezicht en zijn advocaat wees op zijn goede medewerking aan het onderzoek. Netbeheerder Fluvius vroeg een schadevergoeding tussen 31.000 en 42.000 euro. Een bevriend koppel stond in voor het knippen van wietplanten en riskeert elk 15 maanden en 8.000 euro boete.

De twee mannen uit Oudsbergen en Hasselt die instonden voor de verzorging van de planten, hangt een celstraf van 30 maanden boven het hoofd. De hoofdverdachte verklaarde zich akkoord met eventuele probatievoorwaarden. De verdediging van de andere beklaagden vroeg een opschorting, dan wel een uitstel of een werkstraf.

Vonnis volgt op 3 maart.